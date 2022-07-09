The Sopranos dizisinin yıldız oyuncusu Tony Sirico hayatını kaybetti

Ödüllü dizi The Sopranos'ta 'Paulie Walnuts' karakterini canlandıran Amerikalı ünlü oyuncu Tony Sirico, 79 yaşındaki hayatını kaybetti. Sirico, The Sopranos dizisinde 6 sezon rol almıştı. Oyuncunun menajeri "Sirico çok sadık bir dosttu, ihtiyacı olan herkese yardım ederdi" ifadelerini kullandı.