The Sopranos dizisinin yıldız oyuncusu Tony Sirico hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 09.07.2022 - 15:49 | Son Güncelleme : 09.07.2022 - 15:55
Ödüllü dizi The Sopranos'ta 'Paulie Walnuts' karakterini canlandıran Amerikalı ünlü oyuncu Tony Sirico, 79 yaşındaki hayatını kaybetti. Sirico, The Sopranos dizisinde 6 sezon rol almıştı. Oyuncunun menajeri "Sirico çok sadık bir dosttu, ihtiyacı olan herkese yardım ederdi" ifadelerini kullandı.
Sirico'nun ölüm haberini paylaşan rol arkadaşı Michael Imperioli, Instagram hesabından "Sevgili arkadaşım, iş arkadaşım Tony Sirico’yu kaybetmiş olmak bana acı veriyor” dedi.
1942 yılında New York’ta doğan Sirico, kariyeri boyunca Goodfellas, Cop Land, Mickey Blue Eyes gibi çeşitli gangster filmlerinde rol aldı.