Popüler zombi dizisi The Walking Dead'in devamı geliyor. Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın yeniden başrollerini paylaşacağı The Ones Who Live'in ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

AMC, gelecek yıl şubat ayında The Walking Dead'in son spinoff'u The Ones Who Live'in izleyiciyle buluşacağını duyurdu. Terry O'Quinn, Matt Jeffries ve Lesley-Ann Brandt kadroda yer alacak diğer isimler.