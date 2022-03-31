The Wanted adlı müzik grubuyla adını duyuran sonra da kariyerine solo olarak devam eden Tom Parker 33 yaşında hayata veda etti. The Wanted grubu, İngiliz şarkıcı Tom Parker’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “O bizim kardeşimizdi, hissettiğimiz kayıp ve üzüntü kelimelerle ifade edilemez” denildi.Parker’ın eşi Kelsey Hardwick de yaptığı paylaşımda ölüm haberini doğruladı. Hardwick, “Çok üzgünüz. Tom dünyamızın merkeziydi ve bulaşıcı gülümsemesi ve enerji dolu varlığı olmaksızın bir hayatı hayal edemiyoruz. Tedavisi boyunca bize destek veren herkese çok teşekkürler. O sonuna kadar savaştı. Seninle gurur duyuyorum!” ifadelerine yer verdi.