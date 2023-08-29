The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolünde olduğu The Idol dizisi iptal edildi

Dizinin yaratıcısı Sam Levinson dizideki çıplak sahneleri savunmuştu. Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızları Depp, yönetmenin kendisine destek verdiğini ve saygı duyduğunu ifade etti.



Ünlü isim, "Sam, pek çok nedenden ötürü, şimdiye kadar çalıştığım en iyi yönetmen. Yaratıcı bir alanda hiç bu kadar desteklendiğimi ya da saygı gördüğümü, fikirlerime bu kadar değer verildiğini hissetmemiştim" dedi.