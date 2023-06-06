THINK House "Lazarus" ve "Sondan Sonra" oyunlarıyla sezonu kapatıyor

Yeni nesil kültür girişimi THINK House'ta sahnelenecek Fırat Devecioğlu'nun yazdığı "Lazarus" 16 Haziran'da sahnelenecek. Oyun üstün insan, özgürlükten kaçış, temel bağlara dönüş temaları üzerinden insan ruhunun labirentlerine odaklanıyor.



Hasan Demirci'nin yönettiği ve rol aldığı tek kişilik oyunda ayrıca Nietzche, Schopenhauer, Freud ve C.G. Jung'un düşsel gölgeleri sahneden geçiyor.



Dennis Kelly'nin kaleme alıp Füsun Günersel'in Türkçeye çevirdiği "Sondan Sonra" oyunu ise 17 Haziran'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun, nükleer saldırıdan kaçan iki kişinin iç çatışmalara ve şiddete sürüklenen hikayesini anlatıyor.​​​​​​​ Ayşe Günyüz Demirci ile eserde rol alan Hasan Demirci, oyunun yönetmenliğini de üstleniyor.