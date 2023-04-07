Thomas Bangalter’den "Daft Punk" açıklaması

"BU HİKAYE SONA ERDİ"



Sözlerine "Bir robotun hissedemeyeceği, ama bir insanın hissedebileceğini vurgulamak istedik" diye devam eden ünlü isim, "Her zaman teknolojinin değil de insanın yanındaydık. Yapay zeka ve algoritma teknolojisinin yükselişinin yaşandığı bir dünyada, 2023 yılında, olmak isteyeceğim en son şey bir robot… Daft Punk, robotlar vesilesiyle gerçeklik ve kurgu arasındaki puslu çizgide yer alan bir projeydi. Artık bu hikaye sona erdi" ifadelerini kullandı.

Thomas Bangalter’in orkestral 23 şarkıdan oluşan solo albümü 'Mythologies', 7 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.