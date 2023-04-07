Thomas Bangalter’den "Daft Punk" açıklaması

Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter'den oluşan Fransız elektronik müzik ikilisi Daft Punk, 28 yıllık birlikteliklerini 2021'de sonlandırdıklarını açıklamıştı.
Grubun dağılmasının ardından bireysel kariyerine devam edeceğini açıklayan Thomas Bangalter, grubun dağılması hakkında konuştu.
Bangalter, "Yapay zeka ve algoritma teknolojisinin yükselişinin yaşandığı bir dünyada, 2023 yılında, olmak isteyeceğim en son şey bir robot…" dedi.
"ROBOTLARI İNSANİ BİR DUYGU İÇİN KULLANDIK"
BBC'ye röportaj veren Thomas Bangalter, "Daft Punk bizim için bir keşif yöntemiydi. Robotlarla başladı ve onlardan uzaklaşarak devam etti. Teknolojiyi alet, edevat formunda seviyorum ama günümüz makine ve insan ilişkisinde bu denli bir noktaya gelinmesi de beni korkutuyor. Robotları hayli insani bir duygu için kullandık biz" dedi.
"BU HİKAYE SONA ERDİ"
Sözlerine "Bir robotun hissedemeyeceği, ama bir insanın hissedebileceğini vurgulamak istedik" diye devam eden ünlü isim, "Her zaman teknolojinin değil de insanın yanındaydık. Yapay zeka ve algoritma teknolojisinin yükselişinin yaşandığı bir dünyada, 2023 yılında, olmak isteyeceğim en son şey bir robot… Daft Punk, robotlar vesilesiyle gerçeklik ve kurgu arasındaki puslu çizgide yer alan bir projeydi. Artık bu hikaye sona erdi" ifadelerini kullandı.
Thomas Bangalter’in orkestral 23 şarkıdan oluşan solo albümü 'Mythologies', 7 Nisan 2023 tarihinde yayınlandı.