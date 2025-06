Thunderbolts filmi, Marvel'ı milyonlarca dolar zarara uğrattı

Film vizyona girdikten birkaç gün sonra, Disney CEO'su Bob Iger mutluluğunu dile getirmişti. Filmin izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not almasına atıfta bulunan Iger, Thunderbolts'u Marvel'ın yeni film stratejisinin "ilk ve en iyi" örneği olarak nitelendirmişti. Ancak beklenen olmadı. Film her ne kadar çok beğenilse de Marvel eski günlerine dönemedi.

Fandango'nun film analitiği direktörü Shawn Robbins "Marvel'ın hesaplamaları değişti. Her Marvel filminin 1 milyar dolara ulaşmayacağı yeni bir çağdayız." ifadelerini kullandı.



2008'd vizyona giren Iron Man ile sinema dünyasında çığır açan Marvel, 36 filmle 31 milyar dolar hasılat elde ederek tarihin en yüksek hasılat yapan film serisine imza attı. Film başına neredeyse 1 milyar dolar hasılat eden Marvel, daha sonra aynı başarıyı yakalamadı. Pandemi öncesi vizyona giren 22 filmin 19'u dünya çapında 500 milyon dolar hasılata ulaşabildi.

Captain America: Brave New World, The Marvels ve Ant-Man and the Wasp: Quantumania gibi filmler ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Olumlu yorumlar alan Thunderbolts, Marvel için umut ışığı olsa da gişe hasılatı beklentinin altına kaldı.



Temmuz ayında Marvel'ın yeni Fantastik Dörtlü filmi vizyona girecek.

Marvel'ın gelecek projeleri arasında ise Avengers: Doomsday, Spider-Man 4, Avengers: Secret Wars, X-Men, Black Panther yer alıyor.



THUNDERBOLTS HAKKINDA



Alışılmışın dışında bir antikahraman ekibinin bir araya geldiği filmin yönetmen koltuğunda Jake Schreier oturuyor. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster ve John Walker karakterlerinden oluşan ekip üyeleri, geçmişlerinin en karanlık yönleriyle yüzleşmek zorunda kalacakları tehlikeli bir göreve çıkacak.