Thunderbolts filmi, Marvel'ı milyonlarca dolar zarara uğrattı

Florence Pugh, Sebastian Stan ve David Harbour gibi isimlerin rol aldığı Thunderbolts filmi, Marvel'ı zarara uğrattı. Variety'nin haberine göre, film dünya çapında yaklaşık 371 milyon dolar hasılat elde etti. Bu hasılat, Marvel Sinema Evreni tarihinin en düşük gişe hasılatı rakamlarından.

Film vizyona girdikten birkaç gün sonra, Disney CEO'su Bob Iger mutluluğunu dile getirmişti. Filmin izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not almasına atıfta bulunan Iger, Thunderbolts'u Marvel'ın yeni film stratejisinin "ilk ve en iyi" örneği olarak nitelendirmişti. Ancak beklenen olmadı. Film her ne kadar çok beğenilse de Marvel eski günlerine dönemedi.