"Thunderbolts" filmine grev engeli

Hollywood, bir süredir senaristlerin greviyle çalkalanıyor. Birçok ünlü yazarlara destek olurken pek çok yapım da iptal ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda "Blade" filminin prodüksiyon süreci durdurulmuş ve çekimleri ertelenmişti.

Bunun ardından 3 hafta sonra Atlanta'da çekimleri başlaması planlanan, Marvel'ın iddialı yapımlarından biri olan "Thunderbolts" da ertelendi.

2024'ün Temmuz ayında "Thunderbolts", Eylül'de de "Blade" filmi vizyona girecek. Her iki filminde çekimleri Temmuz ayında başlarsa vizyon tarihi konusunda bir gecikme yaşanmayacak.