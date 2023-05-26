"Thunderbolts" filmine grev engeli

Hollywood'da Amerikan Yazarlar Birliği'nin (Writers Guild of America) grevi Marvel’ı da vurdu. Yaklaşık 3 hafta sonra başlayacak "Thunderbolts" filminin çekimleri durdu.

"Thunderbolts" filmine grev engeli

, bir süredir senaristlerin greviyle çalkalanıyor. Birçok ünlü yazarlara destek olurken pek çok yapım da iptal ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda  "Blade" filminin prodüksiyon süreci durdurulmuş ve çekimleri ertelenmişti.

Bunun ardından 3 hafta sonra Atlanta'da çekimleri başlaması planlanan, 'ın iddialı yapımlarından biri olan "Thunderbolts" da ertelendi.

2024'ün Temmuz ayında "Thunderbolts", Eylül'de de "Blade" filmi vizyona girecek. Her iki filminde çekimleri Temmuz ayında başlarsa vizyon tarihi konusunda bir gecikme yaşanmayacak.

"Thunderbolts" filmine grev engeli - 1

GREV 2 MAYIS'TA BAŞLADI

Hollywood stüdyolarıyla ücretle ilgili aylardır süren görüşmelerin anlaşmayla varamamasının ardından Amerikan Yazarlar Birliği (Writers Guild of America/WGA) yazarları, 2 Mayıs Salı günü greve başladı.

Amerikan Yazarlar Birliği, çalışma koşulları ve adaletsiz maaş nedeniyle grev yapıyor.

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