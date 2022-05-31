TikTok Cannes'dan sonra İKSV’nin de eğlence partneri oldu

TikTok, Avrupa’da Cannes Film Festivali ve Montreux Caz Festivali gibi önemli iş birliklerinin ardından İKSV’yle uzun yıllar devam edecek bir birlikteliğe başladı.

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ TİKTOK SAHNESİ



TikTok ile Türkiye’nin canlı müzik sahnesinin en önemli etkinliklerinden, bu yıl 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 29. İstanbul Caz Festivali, çok özel bir konserde bir araya gelecek.



29. İstanbul Caz Festivali’nin “Parklarda Caz” serisi kapsamında 1 Temmuz Cuma günü Karaköy Sahil Parkı 21.00’de hayata geçecek konserde Ceren Gündoğdu ve ekibi çok sevilen TikTok hitlerinin caz yorumlarını, TikTok Türkiye’nin birbirinden yaratıcı müzisyen topluluğu ile birlikte sahneye taşıyacak.



Bugüne kadar düzenlediği yüzlerce konser ve Genç Caz+ gibi etkinlikleri ile Türkiye’de amatör ve profesyonel caz müzisyenlerine çok önemli bir alan açan İstanbul Caz Festivali, Parklarda Caz Tiktok Sahnesi işbirliği ile bu alandaki katkısını daha geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor. Festivalde gerçekleşecek bu özel konser, hem dijital dünyanın yeni izleyici ve yeteneklerini festival ile buluşturacak hem de başarılı genç müzisyenleri profesyonel müzik dünyasına kazandırmak amacıyla yeni bir kapı açmış olacak.