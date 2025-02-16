Tilda Swinton gözyaşlarıyla duyurdu: Oyunculuğa ara veriyorum

Son olarak Pedro Almodovar imzalı The Room Next Door (Yandaki Oda) filminde rol alan Tilda Swinton, bu yıl 75’incisi düzenlenen Berlin Uluslararası Film Festivali'nin açılış töreninde "Yaşam Boyu Başarı Altın Ayı Ödülü"ne layık görüldü. Ödülünü aldıktan sonra gözyaşlarını tutamayan 64 yaşındaki ünlü oyuncu, mesleğine bir süre ara vereceğini duyurdu.



"SİNEMA DÜNYASI ACIMASIZ OLABİLİYOR" Ödül töreninden önce düzenlenen basın toplantısında da sinema sektörüne dair açıklamalar yapan İskoç oyuncu, "Son 15 yıldır farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Artık biraz mola verme zamanı geldi. Sinema dünyası bazen acımasız olabiliyor ve ben de bir süredir bunun etkisi altındayım" ifadelerini kullandı.



"BU YILIN GERİ KALANINDA FİLM ÇEKMEYECEĞİM" Önümüzdeki pazartesi günü ülkesi İskoçya’ya döneceğini belirten Tilda Swinton, "Hayatımda uzun zamandır beklediğim yeni bir sayfa açılıyor. Bunun ne olduğunu söyleyemem ama bildiğim bir şey var; bu yılın geri kalanında film çekmeyeceğim" dedi.



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