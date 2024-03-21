Tim Burton'dan Beterböcek 2 itirafı: Kendi yolculuğundan esinlenmiş

Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara'nın yer aldığı, Tim Burton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 1988 yapımı Beetlejuice devam filmi için geri sayım başladı.
40 yıl aradan sonra "Beetlejuice Beetlejuice" ismiyle geri dönecek olan filmde Michael Keaton, Jenna Ortega, Justin Theroux, Winona Ryder ve Monica Bellucci rol alacak.
Bu yıl 6 Eylül'de gösterime girecek devam filmi, hikayeye onlarca yıl sonra bir aile üyesinin ölümünün ardından devam edecek.
"TEKRAR O HALİNE DÖNDÜ"
Entertainment Weekly'ye konuşan Tim Burton, "Sadece bu kadarını söyleyeceğim. Olayları harekete geçiren bir şeyler oluyor" dedi.
Burton, Keaton'ı ikonik kostüm ve makyaja geri dönmesiyle ilgili "Tekrar o haline döndü. Belki de bunu yapmakla çok fazla ilgilenmeyen biri için biraz korkutucu bir durumdu. Tüm oyuncu kadrosunu görmek benim için çok güzel bir şeydi ama o, içine şeytan girmiş gibi hemen eski haline büründü" dedi.
"YILLAR SONRA KENDİ YOLCULUĞUNUZA ÇIKIYORSUNUZ"
Devam filmi için uzun yıllardır konuştuklarını ancak duygusal bir yönü olması için beklediklerini ifade eden Tim Burton, bunu Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega'nın canlandırdığı Astrid karakteriyle bulduklarını açıkladı.
Burton, "Yıllar sonra kendi yolculuğunuza çıkıyorsunuz, havalı bir gençten ezik bir yetişkine dönüşüyorsunuz ve ikisi arasında gidip geliyorsunuz. Bu da bunu duygusal hale getirdi ve bir temel oluşturdu. Yani beni gerçekten içine çeken şey buydu" diye açıkladı.
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