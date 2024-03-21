Tim Burton'dan Beterböcek 2 itirafı: Kendi yolculuğundan esinlenmiş

"TEKRAR O HALİNE DÖNDÜ"

Entertainment Weekly'ye konuşan Tim Burton, "Sadece bu kadarını söyleyeceğim. Olayları harekete geçiren bir şeyler oluyor" dedi.

Burton, Keaton'ı ikonik kostüm ve makyaja geri dönmesiyle ilgili "Tekrar o haline döndü. Belki de bunu yapmakla çok fazla ilgilenmeyen biri için biraz korkutucu bir durumdu. Tüm oyuncu kadrosunu görmek benim için çok güzel bir şeydi ama o, içine şeytan girmiş gibi hemen eski haline büründü" dedi.