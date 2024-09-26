Tim Roth "Peaky Blinders" filmine dahil oldu

2013’te izleyiciyle buluştuğu günden beri geniş bir hayran kitlesi kazanan ve 6 sezon boyunca devam eden Peaky Blinders dizisinin beyaz perdeye uyarlanacağı kesinleşti.

Deadline'ın haberine göre; filme son olarak "Rezervuar Köpekleri", "Ucuz Roman" ve "The Hateful Eight" gibi filmlerle tanınan Tim Roth dahil oldu. Roth’un canlandıracağı karakterle ilgili ayrıntılar ise belirsizliğini koruyor.

Henüz ismi belli olmayan ve kadrosunda Rebecca Ferguson ve Barry Keoghan'ın yer aldığı filmin yönetmenliğini de ilk sezonun yarısını yönetmen Tom Harper üstleniyor.

"PEAKY BLINDERS SAVAŞTA"



1900'lerde Birmingham'ın kanunsuz sokaklarında geçen destanın devamı, dizinin yaratıcısı Steven Knight tarafından kaleme alındı.



Knight ise projeyle ilgili "Bu filmin gerçekleşmek üzere olmasından dolayı gerçekten çok heyecanlıyım. Engel tanımayacak. Tam anlamıyla Peaky Blinders savaşta" dedi.