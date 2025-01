Timothee Chalamet, Oscar tarihine geçti

Dune serisinde Paul Atreides karakterini canlandıran oyuncu Timothee Chalamet, son olarak efsanevi sanatçı Bob Dylan'ın hayatını anlatan "A Complete Unknown" adlı filmde rol aldı.



Oyuncu, filmdeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmişti. Chalamet, Oscar Ödülleri'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.



Aktör, daha önce Oscar Ödülleri'nde "Call Me By Your Name" ile aynı kategoride aday gösterilmişti.