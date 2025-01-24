Timothee Chalamet, Oscar tarihine geçti

Son dönemde Hollywood'un gözde oyuncuları arasında yer alan Timothee Chalamet, Bob Dylan biyografisindeki performansıyla Oscar'a aday gösterildi. Oyuncu, ikinci kez aynı kategoride aday gösterilerek Oscar tarihine geçti.

Timothee Chalamet, Oscar tarihine geçti

Dune serisinde Paul Atreides karakterini canlandıran oyuncu , son olarak efsanevi sanatçı Bob Dylan'ın hayatını anlatan "A Complete Unknown" adlı filmde rol aldı.

Oyuncu, filmdeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmişti. Chalamet, Ödülleri'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.

Aktör, daha önce Ödülleri'nde "Call Me By Your Name" ile aynı kategoride aday gösterilmişti.

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TARİHE GEÇTİ

29 yaşındaki oyuncu, tarihinde En İyi Erkek Oyuncu dalında iki kez aday gösterilen en genç ikinci isim oldu.

24 yaşındayken geçirdiği bir araba kazasında hayatını kaybettikten sonra 1955 yapımı dönem aile draması "East of Eden" ve 1956 yapımı Western draması "Giant" filmlerindeki rolleriyle üst üste iki yıl aday gösterilen James Dean, tarihinde bu kategoride aday gösterilen en genç isim olmuştu

Chalamet, bu yıl Oscar Ödülleri'nde Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave), Adrien Brody (The Brutalist) ve Sebastian Stan (The Apprentice) ile En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

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