Timothee Chalamet gökyüzünde bale sahnesi için üç ay hazırlandı

Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünü anlatan Wonka gösterime girdiği andan itibaren seyirciden tam not alırken filmin başrol oyuncusu Timothee Chalamet, etkileyici dans ve müzik sahneleri ile beğeni topladı.



Filmde özellikle bir sahne var ki, Willy Wonka (Timothee Chalamet) adeta gökyüzünde uçarak bale yapıyor. Noodle (Calah Lane) ve Wonka karakterlerinin, türünün tek örneği çikolatalarını üretebilmek için gizlice hayvanat bahçesine girmeleri gereken bu sahne için aylarca çalıştıklarını anlatan filmin koreografı Christopher Gattelli, “İkilinin Galeria kasabasının üzerinde süzülüp, kent meydanına geri döndükleri bu sahne için For a Moment müzikalini takip ettik” dedi ve ekledi:

“Noodle, kimseye güvenmediği bir durumdaydı ve Wonka da ona ulaşmaya çalışıyordu. Onun için balon demetiyle yola çıktıkları andan itibaren geçen zamanı, ikisi arasında duygusal bir bağ kurmak ve güven oluşturmak için kullanmak önemliydi. Bütün bu bağlantı noktalarının temelini oluştururken, filmin yönetmeni Paul King ile güzel bir hava balesi de yapmalıyız diye düşündük."



ÖN HAZIRLIK ÜÇ AY, ÇEKİM ÜÇ GÜN SÜRDÜ



Wonka'nın Noodle'a balonları vermesinden ayaklarını tutmasına; onu döndürmesinden elini yakalamasına kadar tüm dünyayı dolaşırlarken aynı zamanda bu güveni güçlendirmek için çeşitli dans figürlerini kullandıklarını aktaran ünlü koreograf, “Yalnızca üç günlük çekim süresi olmasına rağmen müzikal numaralara hazırlanmak için tam olarak üç aylık bir ön prodüksiyon süreci gibi bolca vaktimiz vardı” dedi.



Bu çok özel sahne için Kuzey Londra yakınlarında bir uçak hangarı kiraladıklarını ve sekansı orada inşa ettiklerini anlatan koreograf Christopher Gattelli, “Bunu yapmak zorundaydık çünkü kameralar çok yüksekte olacaktı ve onlar da bu perspektifi istiyorlardı. Sonuç olarak tüm bunları organize etmek için sadece bir haftamız vardı. Çekim için üç günümüz vardı. Bu gerçekten çok yetersizdi ve pek de hata şansımız yoktu. Ama bir yandan da bu konuda o kadar çok pratik yapmıştık ki, bu bizim için bir avantajdı. Çekimi yaptığımızda her şey oldukça kusursuzdu” dedi.