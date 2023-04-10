Timothee Chalamet'in Bob Dylan’ı canlandıracağı filmin çekimleri başlıyor

Müziğin yaşayan efsanelerinden Bob Dylan’ın hayatını anlatan filmin çekimlerine başlanıyor. Usta müzisyeni ABD'li aktör Timothee Chalamet'in canlandıracağı filmin yönetmen koltuğunda James Mangold var.

Timothee Chalamet'in Bob Dylan’ı canlandıracağı filmin çekimleri başlıyor

Yönetmenliğini James Mangold'ın üstlendiği Bob Dylan biyografisinin başrolünde Timothée Chalamet yer alıyor. 

Mangold, Collider dergisine verdiği röportajda, filmin hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Yönetmen, filmde Chalamet'in kendi sesiyle Dylan şarkılarını söyleyeceğini belirtti. Hazırlıkları üç yıl süren film sürecinde, Chalamet’in vokal derslerinin de yer aldığını söyledi.

Chalamet’in film çekimlerinden önce de müziğe yatkın olduğu ve hem gitar hem de piyano çalabildiği biliniyor.

Elijah Wald’ın "Dylan Goes Electric" adlı kitabından sinemaya uyarlanan, senaryosunu Jay Cocks'ın yazdığı filmin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.

Timothee Chalamet'in Bob Dylan’ı canlandıracağı filmin çekimleri başlıyor - 1

Filmde Dylan'ın hayatında önemli yeri olan Woody Guthrie, Pete Seeger ve Joan Baez'e de yer verilecek, ancak bu isimleri kimlerin canlandıracağı henüz açıklanmadı. 

, 1941 doğumlu Dylan’ın, 19 yaşındayken New York’a gelmesi ve üç yıl içinde dünya çapında bir müzik fenomeni haline gelmesinin hikayesini anlatacak. 

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