Timothee Chalamet'in Bob Dylan’ı canlandıracağı filmin çekimleri başlıyor

Yönetmenliğini James Mangold'ın üstlendiği Bob Dylan biyografisinin başrolünde Timothée Chalamet yer alıyor.

Mangold, Collider dergisine verdiği röportajda, filmin hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Yönetmen, filmde Chalamet'in kendi sesiyle Dylan şarkılarını söyleyeceğini belirtti. Hazırlıkları üç yıl süren film sürecinde, Chalamet’in vokal derslerinin de yer aldığını söyledi.

Chalamet’in film çekimlerinden önce de müziğe yatkın olduğu ve hem gitar hem de piyano çalabildiği biliniyor.

Elijah Wald’ın "Dylan Goes Electric" adlı kitabından sinemaya uyarlanan, senaryosunu Jay Cocks'ın yazdığı filmin çekimlerine ağustos ayında başlanıyor.