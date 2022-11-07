Timur Selçuk vefatının 2. yılında 'Babamın Şarkıları' gösterisiyle anıldı

Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un ölüm yıl dönümünde 'Babamın Şarkıları' eseriyle perdelerini açtı.

Timur Selçuk vefatının 2. yılında 'Babamın Şarkıları' gösterisiyle anıldı

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Timur Selçuk şarkılarının, Mercan Selçuk'un koreografisi ve MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneye yansıdığı modern bale eseri 'Babamın Şarkıları', sezon prömiyerini Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yaptı.

Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk'un, babasının şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı 'Babamın Şarkıları', Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak izleyiciyle buluştu.

Gösteri öncesinde açıklama yapan Mercan Selçuk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın ardından yurt dışında modern dans eğitimi aldığını, 5 yıl önce de dansçı arkadaşlarıyla MSDT'yi kurduklarını söyledi.

Timur Selçuk vefatının 2. yılında 'Babamın Şarkıları' gösterisiyle anıldı - 1

Babamın Şarkıları eserinde Timur Selçuk'un unutulmaz şarkılarını sahneye taşıdıklarını ifade eden Selçuk, "Biz bunun prömiyerini hocamız da hayattayken 2020 yılında gerçekleştirdik. Arkasından pandemi oldu, geçen sene ufak ufak sahnelerin açılmasıyla yeniden sahneledik" dedi.

Timur Selçuk vefatının 2. yılında 'Babamın Şarkıları' gösterisiyle anıldı - 2 Mercan Selçuk, babası ve aynı zamanda hocası Timur Selçuk'un şarkılarını sahneye taşıdı

Timur Selçuk'un ölüm yıl dönümünde şarkılarının klasik dansla sahnelendiğini belirten Selçuk, "Bugüne denk gelmesi, özellikle bugün olması bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

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