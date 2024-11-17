Titanik rekor kırdı: Yolcuların hayatını kurtaran kaptanın saati 1,56 milyon sterline satıldı

1912 yılında Atlantik Okyanusu'nda batan ve "batmaz" olarak tasarlanan Titanik, tarihe geçtiği faciada bin 490 ila bin 635 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ancak, gemide bulunanlardan da bazıları hayatta kalmayı başardı.

Bu yolculardan 700'den fazlasının hayatını kurtaran RMS Carpathia'nın kaptanı Arthur Rostron.

Rostron'a Titanik faciasından sağ kurtulanlar tarafından hediye edilen altın cep saati, İngiltere’de düzenlenen bir müzayedede 1,56 milyon sterline satılarak, Titanik hatıraları için ödenen en yüksek meblağ oldu.



Wiltshire’daki Henry Aldridge & Son müzayede evi, saat için ödenen bu rekor fiyatın, ABD’li bir koleksiyoncu tarafından ödendiğini duyurdu.



TİTANİK'E İLGİ ARTIYOR

Bu satış, Titanik ile ilgili bir hatıra eşyanın fiyatında yeni bir zirve oldu. Önceki rekor, Titanik’teki en zengin yolcu olan John Jacob Astor’un cesedinden çıkarılan başka bir altın cep saatinin, geçtiğimiz nisan ayında 1,175 milyon sterline satılmasıyla kırılmıştı.



Cumartesi günü alıcı bulan 18 ayar altın Tiffany & Co. saat, Rostron’a, Titanik’te yakınlarını kaybeden üç dul kadın tarafından hediye edilmişti. Saatin üzerindeki yazıda, "15 Nisan 1912'de Titanic'ten sağ kurtulan üç kişinin, Bayan John B. Thayer, Bayan John Jacob Astor ve Bayan George D. Widener'ın en içten şükran ve takdirleriyle Kaptan Rostron'a sunulmuştur" ifadeleri yer alıyor.



"O OLMASAYDI 700 KİŞİ KURTULAMAZDI"

Rostron, Titanic’ten kurtulan 700'den fazla kişiyi RMS Carpathia gemisiyle kurtarmış ve bu cesaretiyle dönemin kahramanlarından biri olmuştu. Müzayede evi, saatin Rostron’a, New York’taki Beşinci Cadde'de bulunan Astor ailesi malikanesinde düzenlenen bir öğle yemeğinde teslim edildiğini belirtti.

Müzayedeci Andrew Aldridge, satışın Titanik hikayesine duyulan ilginin devam ettiğini vurgulayarak, "Bay Rostron olmasaydı, o 700 kişi hayatlarını kurtaramazdı. Bu saat, onun kahramanlığına bir şükran göstergesi olarak verildi" dedi.



Müzayede uzmanları, son bir yılda Titanik ile ilgili hatıra eserlerin değerinin hızla arttığını belirtiyor. Aldridge, koleksiyoncuların geminin insan hikayelerine odaklandığını ve her eşyanın bir hikaye anlattığını söyledi.



Titanik’ten kalan kemanın 2013 yılında 1,1 milyon sterline satılmasının ardından 11 yıl boyunca rekoru elinde tuttuğunu hatırlatan müzayede evi, son dönemde bu tür hatıra eşyalarına talebin giderek arttığını ve fiyatların "üstel olarak" yükseldiğini ifade etti.



Bu altın saat, yalnızca bir hatıra değil, aynı zamanda tarihin derinliklerinden gelen bir kahramanlık hikayesinin simgesi olarak değerlendiriliyor.

