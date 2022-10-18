Titanik yeniden vizyona giriyor

Tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü film unvanına sahip olan Titanik yeniden vizyona giriyor.

Titanik yeniden vizyona giriyor

İlişkili Haberler

Avatar yeniden gösterimiyle 30 milyon dolar daha kazandı (ABD gişe rakamları)

Avatar yeniden gösterimiyle 30 milyon dolar daha kazandı (ABD gişe rakamları)

Başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve 'in yer aldığı Titanik, 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. 'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4K, HDR ve 3D desteğiyle tekrar beyaz perdeye aktarılacak. Filmin haklarına sahip olan Disney, kült filmin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacağını duyurdu.

Titanik yeniden vizyona giriyor - 1

Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki film, tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi. İlk sırada yine James Cameron imzalı Avatar yer alırken ikinci sırada Avengers: Endgame bulunuyor.

11 Oscar ödülü kazanarak adını tarihine yazdıran film, 1997 yılında vizyona girdi.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...