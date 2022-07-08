Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti

Haberler - Anadolu Ajansı 08.07.2022 - 13:51
Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul için tören düzenlendi. Üsküdar Tekel Sahnesi'ndeki törene, Ertuğrul'un ailesinin yanı sıra arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı.
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ertuğrul'un 52 yıllık hayatında çok önemli işlere imza attığına dikkati çekerek, "İstişare komisyonumuzun en güler yüzlü üyesiydi. Mesleki yeterlilik kurumu nezdinde tiyatrocularla ilgili bir takım çalışmalar yapmıştık." dedi
RAGIP ERTUĞRUL KİMDİR?
1970 doğumlu Ertuğrul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde İstatistik Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünde tamamladı.
Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’nda 1988'de oyunculuğa başlayan Ertuğrul, 1999'da Sanat Çevresi dergisinde başladığı eleştiri yazılarına, Tiyatro... Tiyatro, Tempo, T24.com ve Vatan Gazetesinde devam etti.
Ertuğrul, 2011'de Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 75. Yıl Cüneyt Gökçer Ödülleri’nde "Yılın En İyi Eleştirmeni" ödülüne layık görüldü. UNESCO Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin Türkiye Merkezi Başkanlığı görevini 2015'ten itibaren üstlenen Ertuğrul, 2017'de Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (International Association of Theatre Critics-IATC) Yönetim Kurulu'na seçildi.