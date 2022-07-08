Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul hayatını kaybetti

Lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, oyuncu ve yönetmen Ragıp Ertuğrul için tören düzenlendi. Üsküdar Tekel Sahnesi'ndeki törene, Ertuğrul'un ailesinin yanı sıra arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı.



Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ertuğrul'un 52 yıllık hayatında çok önemli işlere imza attığına dikkati çekerek, "İstişare komisyonumuzun en güler yüzlü üyesiydi. Mesleki yeterlilik kurumu nezdinde tiyatrocularla ilgili bir takım çalışmalar yapmıştık." dedi