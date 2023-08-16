Tiyatrocu Yüksel Aymaz hayatını kaybetti (Yüksel Aymaz kimdir?)

YÜKSEL AYMAZ KİMDİR?

1981 de İstanbul Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. 2003-2017 arası Trabzon DT de görev yapmıştır.



1988 de Mustafa Avkıran’ın yönettiği Aeskhylos’un PROMETHEUS’la ilk ışık tasarımını gerçekleştirmiştir.



Işık Tasarımın da “Gölge Tasarımı” anlayışını öne çıkarmıştır. Tiyatro&Tiyatro, Senay Sanat, Light World ve Milliyet Sanat, TRT, Expo Channel TV, NTV Radyo ve Energy Fm de gölge tasarımcılığına ilişkin düşüncelerini aktarmıştır.



Işık Tasarımında farklı bir adım olarak gördüğü ve uyguladığı gölge tasarımı ile yaptığı oyunlar dünyanın birçok ülkesine gitmiştir.

Devlet Tiyatrolarındaki çalışmaları yanı sıra Özel Tiyatrolar, Belediye Tiyatroları, Amatör Gruplar, Yardım Derneklerinin geceleri, Anma etkinlikleri ve Ödül geceleri gibi organizasyonların Işık Tasarımlarını yapmıştır.



2009 yılında 46.Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Yarışması ödül gecesinin ışık tasarımını gerçekleştirmiştir.



Yine 2009 yılı yaz boyunca Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün dünyada bir ilk olan Vagon Tiyatro “EX-PRESS” adlı projesi ile yetmiş beş günlük Avrupa Turnesine çıkmıştır.



Ayrıca “Altıdan Sonra Tiyatro” grubu ile çalıştıkları “Çinka” adlı eserde bizzat sahnede oyun içinde rol alarak ışık uygulaması yaparak bir ilke de imza atmıştır.



2014 den beri İzmir/Seferihisar “Tiyatro Buluşmasında” Işık Atölyeleri yapıyor. 2016 dan beri İzmir FolkartAcademy’de Işık dersi vermektedir.