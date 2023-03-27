Tiyatrocular 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde depremzede çocukları güldürdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Malatyalı tiyatrocular, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde, depremzede çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Malatya tiyatro ekibi adına konuşma yapan oyuncu Ömer Konakçı bu yıl Tiyatro Günü'nün buruk geçtiğine değinerek, “Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlarken şunu da gördük hangi şart ve koşulda olursa olsun insanlar sanatçıların elinde her duyguyu seyre dalar ve hislerini derinden anlar. Bunun en büyük örneğini 6 Şubat depremi sonrasında gördük" dedi.

"Yarınlarımızın umudu çocuklarımıza tiyatrocu arkadaşlarımız sayesinde gülümseme ve güveni yaşatabildik" diyen Konakçı, "Tiyatro sanatçıları, bu zor günlerimizde, çocuklarımızın korkan küçük yüreklerine dokunarak onlara gülümsemenin ve mutluluğun kapısını açmıştır. İnsanı ve umudu yaşatan sanat ve sanatçılarımızın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum” şeklinde konuştu.