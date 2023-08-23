Tiyatroda Engin Hepileri ve Kenan Doğulu işbirliği: Kim Bu Ben

Engin Hepileri’nin kurduğu Tiyatro iN, 10'uncu yılında tiyatro sezonunu "Kim Bu Ben" oyunuyla açıyor. Engin Hepileri’nin yönetmenliğini, Kenan Doğulu’nun ise müziklerini yaptığı oyun, eylül ayında tiyatroseverlerle buluşacak.

Tiyatroda Engin Hepileri ve Kenan Doğulu işbirliği: Kim Bu Ben

Rose Leilani’nin yazdığı, Onur Ünsal’ın çevirdiği, Engin Hepileri’nin yönettiği ve müziklerini Kenan Doğulu’nun yaptığı  "Kim Bu Ben" oyununda Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan yer alıyor.

Küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim olan "Kim Bu Ben", ilk olarak 18 Eylül’de Moda Sahnesi’nde izleyicilerle buluşmasının ardından, 27 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.

Tiyatroda Engin Hepileri ve Kenan Doğulu işbirliği: Kim Bu Ben - 1

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