Tiyatroda Engin Hepileri ve Kenan Doğulu işbirliği: Kim Bu Ben

Rose Leilani’nin yazdığı, Onur Ünsal’ın çevirdiği, Engin Hepileri’nin yönettiği ve müziklerini Kenan Doğulu’nun yaptığı "Kim Bu Ben" oyununda Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan yer alıyor.



Küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim olan "Kim Bu Ben", ilk olarak 18 Eylül’de Moda Sahnesi’nde izleyicilerle buluşmasının ardından, 27 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.

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