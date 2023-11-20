Tiyatroya uyarlanan Küçük Prens'in prömiyeri yapıldı

Yıllardır dünyanın en çok satan kitapları arasında yer alan Antoine de Saint-Exupéry’nin "Küçük Prens"i tiyatro oyununa uyarlandı. Oyunun prömiyeri, dün DasDas'ın sahnesinde gerçekleştirildi.

Tüm dünyada 400 milyon kişi tarafından okunmuş ve her yıl katlanarak okur sayısına yenileri eklenen zamansız eserin oyununu Kayhan Berkin sahneye koyarken, Küçük Prens karakterini canlandıracak isim uzun süren oyuncu seçmeleri sonucunda belirlendi. Taha Tegin Özdemir’in Küçük Prens’e hayat verdiği oyunun kadrosunda Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece yer alıyor.

Hikayesiyle çok geniş bir yaş aralığında hayranlık uyandıran Küçük Prens, 3-10-17 Aralık’ta yeniden sahnelenecek.