Tobey Maguire'den Spider Man itirafı: Neredeyse boğuluyordum

Ünlü çizgi roman karakteri Spider Man'i canlandıran Tobey Maguire, ilk Spider Man filmindeki o ünlü sahnenin kendisi için hiç de romantik olmadığını ve neredeyse boğulduğunu itiraf etti.

Tobey Maguire'den Spider Man itirafı: Neredeyse boğuluyordum

Haberler - ntv.com.tr 04.05.2022 - 14:28 | Son Güncelleme : 04.05.2022 - 14:33

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Spider Man denilince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Tobey Maguire. Son filmi Spider Man: Eve Dönüş Yok'ta ikonik karakteri yeniden canlandırarak hayranlarını sevindiren oyuncu, 2002 yılında vizyona giren ilk Spider Man filmindeki öpüşme sahnesiyle ilgili itirafta bulundu.

46 yaşındaki oyuncu, Mary Jane'i canlandıran Kirsten Dunst ile ters bir şekilde sarkarken öpüştüğü o sahnenin yağmur nedeniyle çok zor olduğunu paylaştı.

"NEFES ALAMADIM"

"Yağmur burnumdan içeri giriyordu... sonra Kirsten maskeyi burnuma çekti ve hava kanalım kapandı bu yüzden nefes alamadım" diyen 46 yaşındaki oyuncu, serinin belki de en romantik sahnesinin aslında kamera arkasında çok romantik olmadığını belirtti.

Dunst kendisini öpmeye başalayınca tamamen nefes almayı bıraktığını itiraf etti. Maguire, "Oldukça zordu. 'Kes' dediklerinden ben nefes nefese kalmıştım. Adeta işkenceydi. Oksijenin ne kadar önemli o zaman olduğunu anladım" dedi.

Oyuncu, 14 yıl aradan sonra Tom Holland'ın Spider Man'i canlandırdığı Spider Man: Eve Dönüş Yok filminde görünmüştü. Kendisine Amazing Spider Man serisinden Andrew Garfield eşlik etti. Film, Marvel'ın en çok izlenen filmleri arasına girdi.

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