Tobey Maguire'den Spider Man itirafı: Neredeyse boğuluyordum

Spider Man denilince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Tobey Maguire. Son Marvel filmi Spider Man: Eve Dönüş Yok'ta ikonik karakteri yeniden canlandırarak hayranlarını sevindiren oyuncu, 2002 yılında vizyona giren ilk Spider Man filmindeki öpüşme sahnesiyle ilgili itirafta bulundu. 46 yaşındaki oyuncu, Mary Jane'i canlandıran Kirsten Dunst ile ters bir şekilde sarkarken öpüştüğü o sahnenin yağmur nedeniyle çok zor olduğunu paylaştı.

"NEFES ALAMADIM"



"Yağmur burnumdan içeri giriyordu... sonra Kirsten maskeyi burnuma çekti ve hava kanalım kapandı bu yüzden nefes alamadım" diyen 46 yaşındaki oyuncu, serinin belki de en romantik sahnesinin aslında kamera arkasında çok romantik olmadığını belirtti.



Dunst kendisini öpmeye başalayınca tamamen nefes almayı bıraktığını itiraf etti. Maguire, "Oldukça zordu. 'Kes' dediklerinden ben nefes nefese kalmıştım. Adeta işkenceydi. Oksijenin ne kadar önemli o zaman olduğunu anladım" dedi.