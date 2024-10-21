Tokyo Film Festivali'nden dünyaca ünlü yönetmen Bela Tarr'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Bu yıl 37'ncisi düzenlenecek olan Tokyo Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı. 28 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr'a verileceği açıklandı.

Variety'de yer alan habere göre; usta yönetmen Bela Tarr'a ödülü 1 Kasım'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Ayrıca Tarr'ın Japonya'nın Fukushima Eyaleti'nde yürüttüğü yakın tarihli bir atölye çalışması sırasında yaratılan kısa filmler, 37.Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek. Festival, Tarr'ın katılacağı özel bir söyleşi etkinliğine de ev sahipliği yapacak.