Tokyo Film Festivali'nden dünyaca ünlü yönetmen Bela Tarr'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Tokyo Uluslararası Film Festivali (TIFF), bu yıl 37. düzenlenecek festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr'a verileceğini duyurdu.
Bu yıl 37'ncisi düzenlenecek olan Tokyo Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı. 28 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr'a verileceği açıklandı.
Variety'de yer alan habere göre; usta yönetmen Bela Tarr'a ödülü 1 Kasım'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.
Ayrıca Tarr'ın Japonya'nın Fukushima Eyaleti'nde yürüttüğü yakın tarihli bir atölye çalışması sırasında yaratılan kısa filmler, 37.Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek. Festival, Tarr'ın katılacağı özel bir söyleşi etkinliğine de ev sahipliği yapacak.
BELA TARR KİMDİR?
Özgün sinema tarzıyla tanınan Bela Tarr, kendisine Berlinale'de ödül kazandıran 438 dakikalık filmi "Satantango" ile uluslararası alanda tanındı. 2000 yapımı filmi "Werckmeister Harmonies" Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü'nde gösterilirken, 2011 yapımı "Torino Atı" ise Berlinale'de Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü ve FIPRESCI Ödülü'nü kazandı.
"Torino Atı" filmi ardından uzun metrajlı film yapımcılığından emekli olduğunu açıklayan Tarr, yeni nesil sinemacıları eğitmeye odaklandı. Saraybosna'da 2012 yılında film.factory okulunu kurdu ve dünya çapında atölye çalışmaları yürüttü.
Öte yandan Bela Tarr, 2022 yılında Kahire Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 2023'te de Avrupa Film Ödülleri'nde Akademi Başkanı ve Yönetim Kurulu Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.
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