Tolga Çevik en beğendiği komedyeni açıkladı

Komedinin usta ismi Tolga Çevik, yeni komedyenlerden kimi beğendiğini açıkladı. İbrahim Selim'in programına konuk olan oyuncu, yeni komedyenler arasında en beğendiği ismin Giray Altınok olduğunu söyledi.



Giray Altınok'a övgü dolu sözler sarf eden Çevik "Giray'ı çok seviyorum, çok efsane bir çocuk. Çok beyefendi bir insan, çok yaratıcı, çok da komik. Bayılıyorum ona" ifadelerini kullandı.



Altınok ise Çevik'in övgü dolu sözlerinin ardından X hesabında "Gurur somut haliyle böyle bir şey arkadaşlar. Ağzınız açık izlediğiniz insanların sizin için böyle bir cümle kurması. Ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.