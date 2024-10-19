Tolga Çevik, Kalender Pide dizisinde rol alacak

Tolga Çevik'in yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 25 Film imzalı Kalender Pide dizisiyle setlere dönüyor. İbrahim Büyükak’ın yazdığı ve Ercüment adlı kuryeyi de canlandıracağı dizide "Kalender"i Tolga Çevik canlandıracak. Kalender’in kızına ise Almila Ada hayat verecek.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, geleneksel bir pidecinin sosyal medya fenomeni olma hikayesini esprili bir dille anlatıyor.

Ömer Sinir’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Kalender’in aşık olduğu kadını Esra Ruşan canlandıracak. Dizi, dijital bir platformda yayınlanacak.

