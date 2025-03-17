Tolga Karaçelik imzalı Psycho Therapy'den ilk görüntüler: Steve Buscemi başrolde

Karaçelik'in yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write about A Serial Killer 'dan ilk görüntüler yayınlandı. Filmin başrollerini Altın Küre ödüllü Steve Buscemi, Severance dizisiyle gündemde olan Britt Lower ile Past Lives'da rol alan John Magaro üstleniyor.

Gişe Memuru ve Sarmaşık filmleriyle adını duyuran yönetmen Tolga Karaçelik, üçüncü uzun metraj filmi Kelebekler ile 2018 Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazandı.

FİLMİN KONUSU NEDİR?



Film, emekli bir seri katilden beklenmedik bir evlilik danışmanına dönüşen bir adamın hikayesini kara mizah öğelerini kullanarak konu ediyor.