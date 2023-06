Tolga Karaçelik'in yeni filminde Fargo'nun yıldızı Steve Buscemi başrolde

“Gişe Memuru” ve “Sarmaşık” filmleriyle adını duyuran yönetmen Tolga Karaçelik, üçüncü uzun metraj filmi "Kelebekler" ile 2018 Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazandı. Karaçelik şimdi, yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write about A Serial Killer”ın (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikayesi) çekimlerine New York'ta başladı.

Filmin başrollerini "Rezervuar Köpekleri", "Fargo", "Büyük Lebowski" gibi yapımlarla tanınan Altın Küre ödüllü Steve Buscemi; "Severance" dizisiyle gündemde olan Britt Lower ile son olarak Sundance ve Berlin film festivallerinde ses getiren "Past Lives"da rol alan John Magaro üstleniyor.