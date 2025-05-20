Tom Cruise New York'ta ayakta alkışlandı: 100 yaşıma kadar durmayacağım!

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike sona eriyor. 1996'da başlayan meşhur aksiyon serisinin son halkası Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma (Mission: Impossible: The Final Reckoning) Cannes'da dünya prömiyerini yaptı.



18 Mayıs akşamı New York'ta izleyici karşısına çıkan Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin yıldızı Tom Cruise, Hollywood Reporter'a konuştu.



"ASLA DURMAYACAĞIM" "Bu gerçekten final! Boşuna 'final' denmedi" diyen Cruise'a 2 yıl önceki sözleri hatırlatıldı.



80 yaşındaki Harrison Ford'un kariyerinden ilham aldığı ve aynı yaşa kadar Görevimiz Tehlike filmleri çekmek istediği sözleriyle ilgili Tom Cruise, şu ifadeleri kullandı:



"Aslında ben filmleri 80'lerime kadar değil, 100 yaşıma kadar çekmeye devam edeceğim demiştim. Asla durmayacağım. Aksiyon da yapacağım, drama da, komedi de. Hepsi beni heyecanlandırıyor."

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"HİKAYE ANLATMAYI ÇOK SEVİYORUM" 30 yıla yayılan Görevimiz Tehlike serisine dönüp baktığında onu neyin mutlu ettiğini de açıklayan ünlü aktör, "Bunu seçmek çok zor çünkü o kadar fazla şey oldu ki... Çalıştığım yönetmenler, ekipler, farklı kültürler... Hem hikaye anlatıcılığı hem yaşam hem liderlik hem karakter hem de sinema adına öğrendiğim ve hâlâ öğrenmeye devam ettiğim her şey... Gerçekten çok ayrıcalıklı hissediyorum ve sinema yapmayı, hikaye anlatmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

BU CUMA VİZYONA GİRİYOR 23 Mayıs 2025'te vizyona girecek olan filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi isimler yer alıyor.

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