Tom Cruise New York'ta ayakta alkışlandı: 100 yaşıma kadar durmayacağım!

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike sona eriyor. 1996'da başlayan meşhur aksiyon serisinin son halkası Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma (Mission: Impossible: The Final Reckoning) Cannes'da dünya prömiyerini yaptı. 18 Mayıs akşamı New York'ta izleyici karşısına çıkan Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin yıldızı Tom Cruise, Hollywood Reporter'a konuştu.

30 yıla yayılan Görevimiz Tehlike serisine dönüp baktığında onu neyin mutlu ettiğini de açıklayan ünlü aktör, "Bunu seçmek çok zor çünkü o kadar fazla şey oldu ki... Çalıştığım yönetmenler, ekipler, farklı kültürler... Hem hikaye anlatıcılığı hem yaşam hem liderlik hem karakter hem de sinema adına öğrendiğim ve hâlâ öğrenmeye devam ettiğim her şey... Gerçekten çok ayrıcalıklı hissediyorum ve sinema yapmayı, hikaye anlatmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 8 KONUSU



"Dead Reckoning"de Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt, her hareketini tahmin eden ve yanlış ellere düşerse felakete yol açabilecek The Entity adlı tehlikeli bir yapay zeka programıyla karşı karşıya kalır.



Bir önceki filmin sonunda felaketle sonuçlanan bir tren kazasından kurtulduktan sonra Ethan, The Entity'nin eski bir Rus denizaltısında saklandığını fark eder, ancak Ethan'ın geçmişinden gellen Gabriel (Esai Morales) adında bir düşman da peşindedir.