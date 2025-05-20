Tom Cruise New York'ta ayakta alkışlandı: 100 yaşıma kadar durmayacağım!
Geçen hafta Cannes'da dünya prömiyerini yapan Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma, önceki gün New York'ta izleyicilerle buluştu. Tom Cruise, ayakta alkışlanan filmin ardından duygularını dile getirdi.
Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike sona eriyor. 1996'da başlayan meşhur aksiyon serisinin son halkası Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma (Mission: Impossible: The Final Reckoning) Cannes'da dünya prömiyerini yaptı.
18 Mayıs akşamı New York'ta izleyici karşısına çıkan Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma filminin yıldızı Tom Cruise, Hollywood Reporter'a konuştu.
"ASLA DURMAYACAĞIM"
"Bu gerçekten final! Boşuna 'final' denmedi" diyen Cruise'a 2 yıl önceki sözleri hatırlatıldı.
80 yaşındaki Harrison Ford'un kariyerinden ilham aldığı ve aynı yaşa kadar Görevimiz Tehlike filmleri çekmek istediği sözleriyle ilgili Tom Cruise, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında ben filmleri 80'lerime kadar değil, 100 yaşıma kadar çekmeye devam edeceğim demiştim. Asla durmayacağım. Aksiyon da yapacağım, drama da, komedi de. Hepsi beni heyecanlandırıyor."
"HİKAYE ANLATMAYI ÇOK SEVİYORUM"
30 yıla yayılan Görevimiz Tehlike serisine dönüp baktığında onu neyin mutlu ettiğini de açıklayan ünlü aktör, "Bunu seçmek çok zor çünkü o kadar fazla şey oldu ki... Çalıştığım yönetmenler, ekipler, farklı kültürler... Hem hikaye anlatıcılığı hem yaşam hem liderlik hem karakter hem de sinema adına öğrendiğim ve hâlâ öğrenmeye devam ettiğim her şey... Gerçekten çok ayrıcalıklı hissediyorum ve sinema yapmayı, hikaye anlatmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
BU CUMA VİZYONA GİRİYOR
23 Mayıs 2025'te vizyona girecek olan filmde Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga ve Indira Varma gibi isimler yer alıyor.
GÖREVİMİZ TEHLİKE 8 KONUSU
"Dead Reckoning"de Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt, her hareketini tahmin eden ve yanlış ellere düşerse felakete yol açabilecek The Entity adlı tehlikeli bir yapay zeka programıyla karşı karşıya kalır.
Bir önceki filmin sonunda felaketle sonuçlanan bir tren kazasından kurtulduktan sonra Ethan, The Entity'nin eski bir Rus denizaltısında saklandığını fark eder, ancak Ethan'ın geçmişinden gellen Gabriel (Esai Morales) adında bir düşman da peşindedir.
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