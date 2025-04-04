Tom Cruise, rol arkadaşı Val Kilmer'ı unutmadı
Tom Cruise, Top Gun filminde başrolleri paylaştığı Val Kilmer'ı katıldığı bir etkinlikte andı.
Hollywood’un efsane aktörlerinden Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti. Yer aldığı yapımlarla Hollywood tarihinde büyük bir iz bırakan oyuncunun Top Gun (1986) filminden rol arkadaşı Tom Cruise, Las Vegas'ta düzenlenen CinemaCon etkinliğine katıldı.
Tom Cruise, filmde rakibi Ice Man'i canlandıran Kilmer için "Onun filmlerine ne kadar hayran olduğumu, onu bir insan olarak ne kadar takdir ettiğimi ve Top Gun'a katıldığında ne kadar minnettar ve onur duyduğumu anlatmam imkansız. Teşekkürler Val." ifadelerini kullandı.
Kilmer'dan övgü dolu sözlerle bahseden Cruise, etkinlikle yeni Görevimiz Tehlike filmi Mission: Impossible - The Final Reckoning'den ilk tanıtımı sinemaseverlerle buluşturdu.
Val Kilmer, Top Gun:Maverick (2022) filmine Iceman rolüyle olarak geri dönmüştü. Rol arkadaşı Tom Cruise "Val'i onlarca yıldır tanıyorum ve o kadar güçlü bir aktör ki anında tekrar o karaktere büründü." demişti.
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