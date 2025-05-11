Tom Cruise yıllar sonra ilk kez eski eşi Nicole Kidman hakkında konuştu

Nicole Kidman ve Tom Cruise, Days of Thunder filminin setinde tanışmış ve 1990 yılında evlenmişti. Çift, 11 yıl süren evliliklerinde bir kız, bir de erkek çocuk evlat edinmişti. Şu sıralar Görevimiz Tehlike serisinin son filmiyle gündemde olan 62 yaşında Cruise, yıllar sonra ilk kez eski eşi hakkında konuştu.



Sight and Sound dergisine konuşan Cruise, 1999 yapımı Stanley Kubrick imzalı Eyes Wide Shut filminden bahsetti.

O dönemde yönetmen Kubrick ile buluştuğunu belirten yıldız "Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Nicole'un Alice rolünü oynamasını önerdim çünkü gerçekten harika bir oyuncu." ifadelerini kullandı.