Tom Cruise yıllar sonra ilk kez eski eşi Nicole Kidman hakkında konuştu
Usta oyuncu Tom Cruise, eski eşi Nicole Kidman'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Nicole Kidman ve Tom Cruise, Days of Thunder filminin setinde tanışmış ve 1990 yılında evlenmişti. Çift, 11 yıl süren evliliklerinde bir kız, bir de erkek çocuk evlat edinmişti. Şu sıralar Görevimiz Tehlike serisinin son filmiyle gündemde olan 62 yaşında Cruise, yıllar sonra ilk kez eski eşi hakkında konuştu.
Sight and Sound dergisine konuşan Cruise, 1999 yapımı Stanley Kubrick imzalı Eyes Wide Shut filminden bahsetti.
O dönemde yönetmen Kubrick ile buluştuğunu belirten yıldız "Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Nicole'un Alice rolünü oynamasını önerdim çünkü gerçekten harika bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Kidman ile Cruise, kült yapımlardan biri haline gelen filmde başrolleri paylaştı. Çift o sırada evliydi.
Filmde Kidman'ın eşini canlandıran Cruise "Çok benzersiz bir deneyimdi, kalabalık bir ekip değildi. Temelde prova yaptık, senaryo sadece bir fikirdi. Sürekli olarak sahneleri yeniden yazıyor, sahneleri çekiyor ve sonra sahneleri yeniden çekerek filmin tonunu gerçekten yakalıyorduk." dedi.
Cruise ile 2001'de yollarını ayıran 57 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, country şarkıcısı Keith Urban’la evli ve iki kızı var.
Kidman, 2012'de DuJour adlı dergiye verdiği röportajda ayrılık kararıyla ilgili "İyileşmem zaman aldı." demişti.
Daha sonra Katie Holmes ile evlenen ve Suri adında bir kızı olan Cruise, oyuncu ile yollarını 2012'de ayrıldı.
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