Tom Cruise'dan alışılmadık hamle: Görevimiz Tehlike 7 için stüdyoları tek tek arıyor

ABD'li aktör Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin 7'nci filmi Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One ile beyaz perdeye geri dönüyor. Ethan Hunt rolüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, filmdeki aksiyon sahnelerine dair ifadeleriyle beklentiyi artırmıştı.
NOLAN'IN FİLMİNİN GÖSTERİMİNİ AZALTMAK İSTİYOR
Puck'ın haberine göre, Cruise şu sıralar Hollwyood stüdyo yöneticileriyle görüşme yapıyor. 60 yaşındaki oyuncu, Görevimiz Tehlike 7'nin sinemalarda daha uzun süre kalması için uzun telefon görüşmeleri yapıyor. Cruise, 21 Temmuz'da vizyona girecek olan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filminin Imax salonlarındaki özel gösterimini 3 hafta azaltmak için stüdyoları ikna etmeye çalışıyor.
12 Temmuz'da vizyona girmesi planlanan Görevimiz Tehlike 7, Oppenheimer vizyona girene kadar sinemada izleyiciyle buluşacak. Ancak Oppenheimer'ın 3 hafta özel gösterimi, Görevimiz Tehlike'nin IMAX salonlarındaki gösterim süresini azaltacak.
IMAX formatını filmlerinde sık sık kullanan Nolan'ın yeni filmine üç haftalık özel gösteriminin sunulması ise oldukça nadir rastlanan bir durum.
IMAX salonlarında gösterilen filmlerin bileti daha yüksek fiyatlı oluyor bu nedenle Cruise, Görevimiz Tehlike'yi IMAX salonlarında daha uzun süre tutmak istiyor.
"Top Gun: Maverick"in ve Tom Cruise'un yakın tarihli büyük başarısının ardından, bu ilginin Mission Impossible serisine de yansıması bekleniyor. Filmin 1 milyar dolar sınırını geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Christopher McQuarrie'nin yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, Cruise'a Simon Pegg, Vanessa Kirby ve Rebecca Ferguson eşlik ediyor.