Tom Cruise'dan alışılmadık hamle: Görevimiz Tehlike 7 için stüdyoları tek tek arıyor

ABD'li aktör Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin 7'nci filmi Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One ile beyaz perdeye geri dönüyor. Ethan Hunt rolüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, filmdeki aksiyon sahnelerine dair ifadeleriyle beklentiyi artırmıştı.



NOLAN'IN FİLMİNİN GÖSTERİMİNİ AZALTMAK İSTİYOR

Puck'ın haberine göre, Cruise şu sıralar Hollwyood stüdyo yöneticileriyle görüşme yapıyor. 60 yaşındaki oyuncu, Görevimiz Tehlike 7'nin sinemalarda daha uzun süre kalması için uzun telefon görüşmeleri yapıyor. Cruise, 21 Temmuz'da vizyona girecek olan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filminin Imax salonlarındaki özel gösterimini 3 hafta azaltmak için stüdyoları ikna etmeye çalışıyor.