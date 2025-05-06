Tom Cruise'dan Görevimiz Tehlike 8 paylaşımı: Çıtayı daima bir üst seviyeye taşıyoruz
Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin son filmi için yeniden "Ethan Hunt" olan Tom Cruise, yeni bir kamera arkası videosu paylaştı.
Adrenalin tutkusuyla tanınan Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin son filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
1996'da başlayan meşhur aksiyon serisinin son halkası Görevimiz Tehlike-Son Hesaplaşma, 14 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde gösterilecek.
23 MAYIS'TA VİZYONA GİRECEK
Türkiye'de 23 Mayıs'ta vizyona girecek olan Görevimiz Tehlike serisinin sekizinci filminde başrol oynayan Tom Cruise, yeni bir kamera arkası videosu paylaştı.
"BUNU SİZİNLE PAYLAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"
Su altı sahnesinin yıllara yayılan tecrübenin bir ürünü olduğunu belirten Cruise, paylaşımına "1985 yapımı Efsane'den (Legend) bugüne, 40 yılı aşkın süredir su altı sahneleri üzerine çalışıyor ve çekimler yapıyorum. Sinemada çıtayı daima bir üst seviyeye taşımaya çalıştık. Bu filmde, McQ'yla (Christopher McQuarrie) birlikte, bugüne kadar benzeri görülmemiş bir su altı sahnesi yaratma fırsatı bulduk. Bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" notunu düştü.
Christopher McQuarrie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Ethan Hunt'ın tehlikeli yapay zeka tehdidi Varlık'a (The Entity) karşı son mücadelesini verecek.
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