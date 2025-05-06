Tom Cruise'dan Görevimiz Tehlike 8 paylaşımı: Çıtayı daima bir üst seviyeye taşıyoruz

"BUNU SİZİNLE PAYLAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Su altı sahnesinin yıllara yayılan tecrübenin bir ürünü olduğunu belirten Cruise, paylaşımına "1985 yapımı Efsane'den (Legend) bugüne, 40 yılı aşkın süredir su altı sahneleri üzerine çalışıyor ve çekimler yapıyorum. Sinemada çıtayı daima bir üst seviyeye taşımaya çalıştık. Bu filmde, McQ'yla (Christopher McQuarrie) birlikte, bugüne kadar benzeri görülmemiş bir su altı sahnesi yaratma fırsatı bulduk. Bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" notunu düştü.