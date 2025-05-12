Tom Cruise'dan "Yağmur Adam" itirafı

Usta oyuncu Tom Cruise, Yağmur Adam (1988) filmindeki rolü nasıl kazandığı ilk kez açıklandı. Filmde Dustin Hoffman ile başrolleri paylaşan 62 yaşındaki Cruise, Britanya Film Enstitüsü'ne verdiği röportajda kız kardeşi Cass sayesinde filmde rol aldığını açıkladı. Cruise, her şeyin New York'taki bir restoranda Dustin Hoffman ile şans eseri karşılaşmasıyla başladığını açıkladı. Cruise "Kız kardeşim 'Dustin Hoffman burada' dedi. Başımı kaldırıp baktım, şapka takmıştı ve paket servisi sipariş ediyordu." ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNİN ISRARLARINA DAYANAMADI



"Kardeşim 'Oraya git ve ona merhaba de' dedi. Ben de, 'Merhaba demeyeceğim' dedim. Cass 'Onu tanıyorsun, filmlerini biliyorsun' dedi. Kız kardeşim genelde böyle şeyler yapmaz. Ben de gidip insanlara öylece selam vermem ama çok ısrar etti." diyen oyuncu, kız kardeşinin ısrarlarına dayanmayıp Hoffman'a selam verdiğini söyledi.



Hoffman daha sonra Cruise'u bir oyununu izlemeye davet etti. Hoffman'ın "Seninle bir filmde rol almak istiyorum." demesi üzerine ikili Rain Man filminde başrolleri paylaştı.

Yönetmen Barry Levinson imzalı film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 4 Oscar ödülü kazandı.