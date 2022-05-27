Tom Cruise'lu Top Gun Maverick'ten kamera arkası görüntüleri

Dünya sinemalarında seyircisiyle buluşmaya başlayan 'Top Gun Maverick' sıradışı uçuş sahneleriyle de merak uyandırıyor. Filmden yeni bir kamera arkası videosu yayınlandı.



Oyuncu kadrosundaki isimlerin, gerçek savaş uçaklarıyla uçma deneyimlerini paylaştığı kamera arkası videosunda, filme danışmanlık yapan ve destek verek askerler de deneyimlerini anlattı.



Filmin danışmanlarından biri olan, Deniz Havacılık Teknik Danışmanı Hava Koordinatörü Albay Brian "Ferg" Ferguson da "İnsanların görüp de bunu gerçekten yapmaları imkansız diyeceği çok şey var... Gerçekten yaptık" dedi



Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, Tom Cruise'nin hayat verdiği Maverick'in tek başına alçak uçuş yaptığı bir sahnesiyle ilgili saatte yaklaşık 600 mil hızla 50 fitin altında uçmak için donanmadan özel izin aldıklarını, donanmanın onun bu kadar tehlikeli bir biçimde alçaktan uçmasına izin vermesininse başlı başına bir mucize olduğunu açıkladı.



Kariyeri boyunca tehlikeli sahnelerden asla kaçınmayan Tom Cruise'un "Bu rolü kabul edecekseniz, o F-18'in içinde olmak da işin bir parçası" dedi. Filmdeki rol arkadaşları Greg Tarzan Davis ve Glen Powell, uçağa binme deneyimini "Bir ejderhaya bağlı olmaya" benzetti.

TOP GUN: MAVERİCK'TEN KAMERA ARKASI

