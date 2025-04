Tom Cruise'un filmine House of the Dragon yıldızı dahil oldu

Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Meksikalı yönetmen Alejandro G. Inarritu'nun yeni filminde rol alacak. Filmin konusu hakkında bilgi verilmezken projeye dair detayların "çok gizli" olduğu belirtildi. Film, "insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çılgın bir göreve çıkan dünyanın en güçlü adamının" hikayesini konu alıyor.

KADRODA KİMLER VAR?



Bir Düşüşün Anatomisi filmi ile yıldızı parlayan Sandra Hüller, Emmy ödüllü John Goodman, Michael Stuhlbarg, Civil War filminin yıldızı Jesse Plemons , Talk to Me filmindeki performansıyla beğeni toplayan Sophie Wilde, Riz Ahmed ve Michael Stuhlbarg gibi isimler kadroda yer alıyor.



Merakla beklenen filme House of the Dragon dizisinin yıldızı Emma D’Arcy dahil oldu.



NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Warner Bros ve Legendary Entertainment şirketleri, filmin 2 Ekim 2026'da vizyona gireceğini duyurdu.



Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi, Babil, Biutiful, 21 Gram gibi yapımlarla tanınan yönetmenin Diriliş (The Revenant, 2016) filmi, başrolündeki Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını kazandırmıştı.