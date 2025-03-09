Tom Cruise'un yeni filminin setinde kaza: Bu rol ona Oscar kazandırabilir

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood 'un ünlü ismi Tom Cruise, dünyaca ünlü film şirketi Warner Bros. ile bir anlaşmaya imza attı. Cruise, film şirketi için özgün yapımlar veya seri filmleri yapacak. Oyuncu, bu filmlerde rol da alacak.

Film çekimlerinin bu nedenle ertelendiği ancak oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Adı hala sır gibi saklanan filmin setinde kaza yaşandı. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, oyuncu John Goodman çekimler esnasında yaralandı.

Filmin konusu hakkında bilgi verilmezken projeye dair detayların "çok gizli" olduğu belirtildi. Bir Düşüşün Anatomisi filmi ile yıldızı parlayan Sandra Hüller, Emmy ödüllü John Goodman, Michael Stuhlbarg, Civil War filminin yıldızı Jesse Plemons, Talk to Me filmindeki performansıyla beğeni toplayan Sophie Wildeve Riz Ahmed filmin kadrosunda yer alıyor. NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? Cruise'un merakla beklenen filmi 2 Ekim 2026'da vizyona girecek.

DICAPRIO'YA ÖDÜL KAZANDIRAN YÖNETMEN

Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi, Babil, Biutiful, 21 Gram gibi yapımlarla tanınan yönetmenin Diriliş (The Revenant, 2016) filmi, başrolündeki Leonardo DiCaprio'ya ilk Oscar'ını kazandırmıştı.

O DA OSCAR KAZANABİLİR



Ödüllü yönetmenle çalışan Cruise'un da ilk Oscar'ını kazanabileceği düşünülüyor. Usta oyuncu daha önce 3 kez Oscar'a aday gösterildi ancak hiç kazanamadı. Son olarak oyuncunun Tom Gun: Maverick filmi En İyi Film dalında aday gösterilmişti.

Yönetmen filmin senaryosunu, Sabina Berman, Alexander Dinelaris ve Nicolas Giacobone ile birlikte yazdı. Filmin konusu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Serbest bıraktığı felaket her şeyi mahvetmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak isteyen dünyanın en güçlü adamı, çılgınca bir göreve atılır."