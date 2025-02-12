Tom Cruise'un yüzüne ne oldu?
Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un Super Bowl reklamındaki son görüntüsü gündem oldu. Oyuncunun estetik operasyon geçirdiğine dair iddialar ortaya atıldı.
Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) şampiyonun belirleneceği Super Bowl'da hayranlarına sürpriz yaptı. Bir Super Bowl reklamında yer alan 62 yaşındaki aktörün yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun estetik operasyon geçirdiği iddia edildi
Cruise'un yüzü reklamda garip bir şekilde "şişkin" ve "gergin" görünüyor. Reklamdan yaklaşık 10 dakika önce, Cruise'un yeni Mission: Impossible filminin fragmano yayınlandı ve oyuncu, fragmanda oldukça doğal görünüyordu.
NE YAPTIRDI?
Daily Mail'e konuşan estetik uzmanları, Cruise'un yanaklarına dolgu yapıldığını ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olmak için botoks ve hasarlı cilt katmanlarını kaldıran ve onlara daha genç bir görünüm kazandıran lazer cilt yenileme kullanıldığını öne sürdü.
Ancak uzmanlar, oyuncunun yüzünde bıçak altına yatmayı gerektiren uygulamalara dair hiçbir belirti olmadığını, cildinin çene hattı etrafında doğal bir sarkıklığa sahip olduğunu vurguladı.
Plastik cerrah olan Dr. Gaurav Bharti "Bence Tom Cruise oldukça iyi yaşlanmış. Ancak en büyük şey, çene hattı tanımının değişmiş olması ve artık Super Bowl'da biraz daha dolgun ve biraz daha gergin görünüyor" açıklamasında bulundu.
Öte yandan, Tom Cruise geçtiğimiz aralık ayında, ABD Donanması'nın sivillere verdiği en yüksek ödüle layık görüldü. Oyuncu, Top Gun (1986) filmindeki rolü sayesinde o dönemde birçok gencin orduya katılmasında etkili olmuştu.
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