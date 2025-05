Tom Hanks kısa hikayelerini sahneye taşıyor

İki Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, off Broadway oyunu This World Of Tomorrow ile sahnede hayranlarıyla buluşacak. Oyuncu, kaleme aldığı kısa hikayeleri senarist James Glossman ile sahneye uyarlayacak.

Sekiz hafta boyunca sahnelecek olan oyunu Kenny Leon yönetecek. Oyun, 30 Ekim'de tiyatroseverlerle New York'ta buluşacak. Tiyatro oyunu, gerçek aşk için zaman yolculuğuna çıkan gelecekten gelen bilim insanı Bert Allenberry'nin (Hanks) hikayesini anlatıyor.

Off Broadway terimi, New York'ta Broadway dışında sahnelenen tiyatro oyunları için kullanılıyor.