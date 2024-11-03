Tom Hanks'ten Forrest Gump açıklaması: İyi ki devam filmini yapmadık

Daha önce "Philadelphia", "Er Ryan'ı Kurtarmak" ve "Kardeşler Takımı" gibi ünlü yapımlarda oynayan ABD'li aktör Tom Hanks, New York Times'a verdiği son röportajında "Forrest Gump" hakkında konuştu.

Tom Hanks, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar kazandığı Forrest Gump'ın devamının çekilmemesinden memnun olduğunu şu sözlerle ifade etti:



"Bu film, kendi başına ayakları üzerinde duran ve asla yeniden yapılmasına gerek olmayan bir karışım içeriyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki bunun devam filmini yapmakla uğraşmadık. Neden şapka üstüne şapka takalım ki?"

