Tom Hanks'ten Forrest Gump açıklaması: İyi ki devam filmini yapmadık
İki Oscar ödüllü Tom Hanks, son röportajında 1994 yapımı ikonik filmi Forrest Gump hakkında konuştu. Ünlü aktör, Forrest Gump'ın devam filminin çekilmemesinden memnun olduğunu söyledi.
Daha önce "Philadelphia", "Er Ryan'ı Kurtarmak" ve "Kardeşler Takımı" gibi ünlü yapımlarda oynayan ABD'li aktör Tom Hanks, New York Times'a verdiği son röportajında "Forrest Gump" hakkında konuştu.
Tom Hanks, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar kazandığı Forrest Gump'ın devamının çekilmemesinden memnun olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Bu film, kendi başına ayakları üzerinde duran ve asla yeniden yapılmasına gerek olmayan bir karışım içeriyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki bunun devam filmini yapmakla uğraşmadık. Neden şapka üstüne şapka takalım ki?"
"FORREST GUMP İZLEYENLERİ HALA ETKİLİYOR"
Forrest Gump'ın izleyicileri halen etkilemeyi başardığını belirten Hanks, "Şu anda dünyanın herhangi bir yerinde birileri bu filmi baştan sona izliyor. Aynı rahatlık ve aşinalık duygusunu deneyimliyorlar" ifadelerini kullandı.
6 DALDA OSCAR KAZANDI
Amerikan yazar Winston Groom'un 1986'da yayımlanan romanıyla aynı adı taşıyan film, öğrenme güçlüğü çeken fakat inanılmaz atletik yeteneklere sahip Forrest Gump'ın hikayesini anlatan "Forrest Gump" filmi, 1994'ün en çok hasılat yapan filmi olmuştu.
13 dalda Oscar'a aday gösterilen "Forrest Gump"; "En İyi Film", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Yönetmen", "En İyi Uyarlama Senaryo", "En İyi Film Kurgusu" ve "En İyi Görsel Efekt" dallarında Oscar kazanmıştı.
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