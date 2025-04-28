Tom Hardy, aksiyon filmi Havoc ile ekranlarda

Mad Max: Fury Road filminin yıldızı Tom Hardy, gerilim filmi Havoc için ünlü yönetmen Gareth Evans ile bir araya geldi.

Tom Hardy, aksiyon filmi Havoc ile ekranlarda

47 yaşındaki aktör, dijital bir platformda izleyiciyle buluşan yapımda Dedektif Walker karakterine hayat veriyor. 

Filmin kadrosunda eski MMA şampiyonu Michelle Waterson-Gomez de yer alıyor. Waterson-Gomez, Walker ile mücadele eden bir suikastçıyı canlandırıyor. 

Tom Hardy, aksiyon filmi Havoc ile ekranlarda - 1

DÖVÜŞ HOCASINDAN ÖVGÜ

Havoc için Tom Hardy'ye dövüş eğitimi veren Jude Poyer, Express Online’a yaptığı açıklamada, Hardy’nin fiziksel olarak son derece güçlü ve atletik biri olduğunu belirtti.

30 BİN BOŞ MERMİ KULLANILDI

Aksiyon sahnelerinde güvenliğin her zaman ön planda tutulduğunu ifade eden Poyer, silah sahneleri için büyük bir güvenlik ekibiyle çalıştıklarını ve bu süreçte otuz bin boş mermi kullanıldığını da açıkladı.

Tom Hardy, oyunculuk dışında jiu-jitsu pratiği de yapıyor. Ancak daha zorlu dövüş sahneleri için genellikle dublörü Jacob Tomuri ile çalışıyor.

Havoc, aksiyon severlere büyük bir adrenalinden oluşan bir deneyim vaat ediyor.

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