Tom Hardy'den "Mad Max serisine geri dönecek mi?" sorusuna yanıt

GEORGE MILLER: ONLAR ÇOK FARKLI İKİ OYUNCUYDU

Öte yandan George Miller, geçtiğimiz aylarda Tom Hardy ile Charlize Theron arasında Mad Max: Fury Road setinde yaşanan anlaşmazlıktan bahsetmişti.

"Onlar çok farklı iki oyuncuydu" diyen Miller, "Tom'da bir hasar var ama bu, beraberinde bir harikalığı da getiriyor ve o sırada ona ne oluyorsa, karavanından çıkmaya ikna edilmesi gerekiyordu. Oysa Charlize inanılmaz derecede disiplinliydi, eğitimli bir dansçıydı, bu da performansının inceliğini ortaya koymasını sağlıyordu ve her zaman sete ilk gelen kişiydi. Dolayısıyla davranışlarının karakterlerini yansıttığını ve birlikte hayatta kalabilmek için işbirliği yapmayı öğrenmeleri gerektiğini düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.