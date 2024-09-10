Tom Hardy ile Aaron Taylor-Johnson aynı projede buluşuyor

Norveçli ünlü polisiye ve gerilim yazarı Jo Nesbo'nun "Blood on Snow" kitabından uyarlanacak olan filmde başrolleri Tom Hardy ve Aaron Taylor-Johnson'ın paylaşacağı ortaya çıktı.

1970'lerin Oslo'sunda geçen hikayede Tom Hardy, Fisherman adında bir çete liderini canlandırırken, Aaron Taylor-Johnson ise Olav adında soğuk ve etkili bir tetikçiyi canlandıracak.

Senaryoyu Jo Nesbo ve Ben Power kaleme alırken, filmin yönetmen koltuğunda ise Cary Fukunaga oturuyor.



“Blood on Snow” filminin çekimleri bu yılın sonlarında başlayacak.