Stephen King'in 2020 tarihli hikaye antolojisi "If It Bleeds"te yer alan aynı adlı kısa bir öyküden uyarlanan "The Life of Chuck" filmi için hazırlıklar başladı.



Charles Krantz adlı bir adamın hayat öyküsünü anlatacak "The Life of Chuck" filminin yönetmen koltuğunda Mike Flanagan oturuyor.



Senaryosunu Mike Flanagan ve Trevor Macy'nin kaleme aldığı filmde başrolleri Tom Hiddleston ve Mark Hamill paylaşacak.



Henüz yayın tarihi belli olmayan film, Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.