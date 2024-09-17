Tom Holland ve Austin Butler aynı projede buluşuyor

"Elvis", "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" gibi projelerdeki performansıyla dikkat çeken Austin Butler ile Marvel Sinematik Evreni'nin Spider-Man'i Tom Holland, aynı projede buluşuyor.

The InSneider'ın haberine göre; yapımcılığını Charles Roven'ın üstlendiği "American Speed" filmi için hazırlıklar sürüyor.

Tom Holland ile Austin Butler'ın başrolleri paylaştığı film, yarış arabası sürücüsü olan Teksaslı kardeşler Don, Dale ve Bill Whittington'un gerçek hikayesine dayanacak.

Projeyle ilgili diğer detaylar ise henüz bilinmiyor.