Tom Holland ve Zendaya'nın  başrolündeki "Örümcek Adam" filminin devamı geliyor

"ÖRÜMCEK KADIN" FİLMİ DE YOLDA

Pascal, "Örümcek Kadın" filmi için da çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.



Yapımcılardan Avi Arad da "Örümcek Kadın" filminin beklendiğinden daha erken izleyiciyle buluşacağını bildirerek, "Zamanı konusunda sizlere net bir şey söyleyemem ancak yolda" dedi.



Tom Holland ve Zendaya'nın başrolünde oynadığı ve 2021'in sonunda izleyiciyle buluşan Örümcek Adam serisinin 3'üncü filmi olan "Eve Dönüş Yok" 2 milyar dolara yakın hasılat elde etmiş ve İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından 10 üzerinden 8,2 puan almıştı.