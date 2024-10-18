Tom Holland'dan Örümcek Adam 4 açıklaması

İngiliz oyuncu Tom Holland'ın "Örümcek Adam"ı canlandırdığı serinin dördüncü filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Holland, senaryo ile ilgili konuştu.

Tom Holland'dan Örümcek Adam 4 açıklaması

"Örümcek Adam: Eve Dönüş" (Spider-Man: Homecoming/2017), "Örümcek Adam: Evden Uzakta" (Spider-Man: Far From Home/2019) ve "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" (Spider-Man: No Way Home) filmlerinde "Peter Parker" karakterine hayat veren Tom Holland, Rich Roll Podcast ile röportaj yaptı.

Ünlü oyuncu, serinin dördüncü filminin ilk senaryo taslağının hazır olduğunu dile getirdi.

Tom Holland'dan Örümcek Adam 4 açıklaması - 1

"SENARYO TASLAĞI İÇİMDE BÜYÜK BİR HEYECAN UYANDIRDI"

Tom Holland, "Üç hafta önce okudum ve içimde büyük bir heyecan uyandırdı. Zendaya ile oturup birlikte okuduk, zaman zaman oturma odasında zıplıyorduk. Hayranların saygısını hak eden gerçek bir olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Örümcek Adam serinin dördüncü filmini, Destin Daniel Cretton çekecek.

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