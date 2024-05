Tom Raider dizi oluyor

Fleabag'in yaratıcı ve başrol oyuncusu Phoebe Waller- Bridge, Tomb Raider'ı ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Arkeolog ve maceraperest Lara Croft'un hikayesini konu alan ünlü video oyunu Tomb Raider bu kez dizi olacak. Dizi, Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.



Tomb Raider evreninde geçen üç film bulunuyor: Angelina Jolie'nin başrolü üstlendiği Lara Croft: Tomb Raider (2001), Lara Croft: Tomb Raider The Cradle of Life (2003) ve Alicia Vikander'in Lara Croft'a hayat verdiği Tomb Raider(2018).