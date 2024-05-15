Tom Raider dizi oluyor

Angelina Jolie'nin rol aldığı Tomb Raider film serisi, dizi oluyor.

Tom Raider dizi oluyor

Fleabag'in yaratıcı ve başrol oyuncusu Phoebe Waller- Bridge, Tomb Raider'ı ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Arkeolog ve maceraperest Lara Croft'un hikayesini konu alan ünlü video oyunu Tomb Raider bu kez dizi olacak. , Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.

Tomb Raider evreninde geçen üç film bulunuyor: 'nin başrolü üstlendiği Lara Croft: Tomb Raider (2001), Lara Croft: Tomb Raider The Cradle of Life (2003) ve Alicia Vikander'in Lara Croft'a hayat verdiği Tomb Raider(2018).

Tom Raider dizi oluyor - 1 Tomb Raider (2018) 

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