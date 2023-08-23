"Top Gun: Maverick"in yıldızı Miles Teller'ın ilk rolünü nasıl aldığı ortaya çıktı

Son "Top Gun: Maverick"te başrolü Tom Cruise ile paylaşan Miles Teller, 20 yaşında geçirdiği kazanın oyunculuk kariyerine etkisini anlattı.

"ARABA 8 KEZ TAKLA ATTI"

Lisede parlak bir öğrenci olan Teller, birkaç yıl sonra geçirdiği korkunç araba kazasını "20 yaşındayken bir araba kazası geçirdim. Arkadaşlarımla Connecticut'ta bir festivale gitmiştik ve Florida'ya dönüyorduk. Arkadaşım arabanın kontrolünü kaybetti, trafikte üç şerit atladı ve araba 8 kez takla attı. Araba yuvarlanmaya başlamadan önce ben camdan dışarı çıktım. Herkes "Miles nerede?" diye bağırıyordu. Yolun kenarında kanlar içindeydim" diye ifade etti.



Bu kaza sonucu vücudunun sol tarafında derin yaralar oluşan Miles Teller'ın yakından bakıldığında yanak ve çene bölgesinde bazı yara izleri hala görünüyor.

